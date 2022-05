Rafael Leão viveu, porventura, a melhor época da carreira: à conquista da Serie A pelo Milan, o internacional português juntou ainda o prémio individual de melhor jogador do campeonato.

Agora, Leão está ao serviço da Seleção Nacional, mas as notícias em torno do seu futuro não param: já foi notícia o interesse do Real Madrid, ao qual o diretor desportivo dos rossoneri, Maldini, já respondeu. «Leão é intocável», disse.

Ora, o avançado formado no Sporting mostra-se feliz com essas palavras de Maldini, mas lembra que o foco está nas quinas: «Estou no Milan, tenho mais dois anos de contrato. Fico muito feliz com essas palavras. Estou muito bem, sinto-me em casa. Mas agora estou aqui na seleção e o foco é esse.»

«O que quero no futuro? Ser uma referencia no meu clube e na seleção. E talvez um Mundial, o ponto mais alto de um jogador é ganhar um Mundial», disse depois.