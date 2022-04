Teve (quase) tudo para ser uma noite histórica para o andebol português, mas o Sporting foi afastado dos quartos de final da Liga Europeia, ao perder por 36-35 com o SC Magdeburgo, atual campeão em título e atual líder da poderosíssima liga germânica.

Num jogo altamente equilibrado e com uma exibição coletiva de garra, a primeira parte terminou com vantagem de 21-19 para os alemães. A primeira meia-hora teve vantagens iniciais do Sporting, mas o Magdeburgo comandou quase sempre até ao intervalo, com vantagens de um a dois golos, a maior de três, por uma vez, com o 18-15.

Na segunda parte, o equilíbrio acentuou-se no marcador e o Sporting passou para a frente com o 28-29, resultado que lhe permitia, depois do empate a 29 golos na primeira mão, empatar o jogo em solo germânico.

Os leões chegaram mesmo a ter vantagem de dois golos por duas ocasiões nos últimos dez minutos (31-33 e 32-34), mas o momento decisivo do encontro aconteceu já dentro dos últimos dois minutos, com a exclusão de Francisco Costa, por protestar após um remate que daria o 35-36 ao Sporting, anulado por violação da área.

A equipa portuguesa ainda se defendeu com menos dois e manteve o 35-35 até aos últimos 45 segundos, altura em que Ricardo Costa pediu minuto para orquestrar o ataque. O alemão Schongarth não conseguiu concretizar o 36.º golo que daria um apuramento certo e o Magdeburgo marcou na resposta. Com cerca de 30 segundos para jogar, o Sporting ainda rematou ao lado e beneficiou de um livre já com o tempo de jogo esgotado, mas o remate do espanhol Ruesga ficou retido na barreira, consumando-se uma inglória noite para o Sporting, numa grande exibição coletiva.

Logo após o apito final, houve confusão entre vários jogadores dentro de campo, com alguns empurrões e trocas de palavras.

Já esta terça-feira, o Benfica tinha garantido a qualificação para os quartos de final, ao vencer o Fenix Toulouse na Luz, por 36-30, num resultado que permitiu anular a derrota por quatro golos de diferença em França, há uma semana. À mesma hora do desfecho do Sporting, as águias ficaram a conhecer o adversário nos quartos de final, os eslovenos do Gorenje Velenje.

RESULTADOS DA 2.ª MÃO DOS OITAVOS DE FINAL - 1.ª mão entre ():

BENFICA-Toulouse, 36-30 (34-38)

Eurofarm Pelister-Nexe, 21-22 (26-29)

Fuchse Berlim-Nantes, 30-33 (24-25)

GOG-Bidasoa Irun, 33-31 (30-28)

Savehof-Kadetten Schaffhausen, 34-28 (26-32)

Wisla Plock-TBV Lemgo, 28-28 (31-28)

Magdeburgo-SPORTING, 36-35 (29-29)

Nimes-Gorenje Velenje, 35-30 (22-29)