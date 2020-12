O Benfica venceu esta noite a Ovarense por 92-73, no jogo de abertura da 8.ª jornada da Liga de Basquetebol.

Os encarnados já venciam por 44-32 ao intervalo, mas no terceiro e quarto períodos ampliaram ainda mais a diferença até fecharem o jogo com 19 pontos de vantagem no Pavilhão da Luz.

Com este resultado o Benfica está provisoriamente em segundo lugar e soma 13 pontos, menos um do que o líder Sporting e mais um do que o FC Porto, que tem menos um jogo.