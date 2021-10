Portugal goleou na noite de terça-feira a França, por 9-1, a segunda jornada do Europeu feminino de hóquei em patins, que decorre no Pavilhão Municipal do Luso, na Mealhada.

Após o 11-0 sobre a Inglaterra, na estreia, as lusas voltaram a mostrar clara superioridade, num desafio que, ao intervalo, já lideravam por 5-1. Maria Sofia Silva e Marlene Sousa apontaram três golos cada, enquanto Ana Catarina marcou dois e Raquel Santos um.

No outro jogo do dia, a Espanha goleou Itália, por 6-0.

Na quarta-feira, Portugal defronta a Itália (20h00).