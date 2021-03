A equipa de futsal do Sporting goleou o Portimonense por 10-0 na 27.ª jornada da Liga.

Naquele que foi o jogo 600 de João Matos com a camisola leonina, Merlim foi o marcador de serviço dos leões, com quatro golos marcados, três deles na segunda parte, para a qual a equipa de Nuno Dias partiu com uma vantagem de três golos.

Além de Merlim, Rocha e Pany Varela bisaram e Erick Mendonça também inscreveu o nome na ficha dos marcadores que contou também com um autogolo dos algarvios.

O Sporting lidera o campeonato com 75 pontos, mais dois do que o Benfica.

Outros resultados da 27.ª jornada: