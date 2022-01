A Dinamarca venceu os Países Baixos por 35-23 e apurou-se para as meias-finais do Europeu de andebol.

Bicampeões mundiais, os dinamarqueses foram a primeira seleção a garantir a passagem à próxima fase do torneio, com um triunfo categórico sobre os neerlandeses, mantendo o pleno de vitórias.

A turma nórdica continua a mostrar todo o poderio na competição e buscam o terceiro título, isto depois de terem vencido em 2008 e 2012.

No último jogo desta segunda-feira, a campeã olímpica França voltou aos triunfos ao bater Montenegro por 36-27.

Os gauleses aproximaram-se assim das «meias» e impediram a sensação do torneio de avançar na prova. Para se juntarem aos dinamarqueses – que venceram na final de Tóquio2020 - os «bleus» precisam de vencer ou empatar precisamente diante da Dinamarca, na última ronda. França até pode perder, se a Islândia não derrotar Montenegro. As duas partidas estão agendadas para quarta-feira, em Budapeste.

Os franceses tinham perdido no sábado diante da Islândia, mas apresentaram-se mais sólidos diante dos montenegrinos.

Antes deste jogo, e ainda na penúltima ronda do Grupo I da ronda principal do torneio, a Islândia perdeu com a Croácia pela margem mínima (23-22).