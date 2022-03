Alexander Zverev foi esta terça-feira condenado a uma suspensão de dois meses, com pena suspensa de um ano, na sequência do comportamento violento que protagonizou no torneio de Acapulco, contra um árbitro.

Segundo a Associação de Tenistas Profissionais (ATP), caso o tenista alemão seja multado por «abuso verbal ou física sobre um adversário, espetador ou árbitro no ‘court» até 22 de fevereiro de 2023 será suspenso por oito meses e multado em cerca de 23 mil euros.

O atual campeão olímpico e número três do ranking ATP tem até sexta-feira para recorrer da decisão.

Recorde-se que Zverev foi desclassificado do torneio de Acapulco, no México, depois de bater violentamente com a raquete na cadeira do árbitro, no final de um jogo de pares, em que perdeu ao lado de Marcelo Melo.