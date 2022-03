O FC Porto empatou esta quinta-feira na receção ao Montpellier (29-29), no jogo da primeira mão do play-off de acesso aos quartos de final da Liga dos Campeões de andebol.

Os bicampeões nacionais foram para o intervalo em desvantagem (14-13), mas conseguiram chegar à igualdade no segundo tempo. O guarda-redes dinamarquês Sebastian Frandsen segurou o empate, com uma defesa a um livre de sete metros nos segundos finais.

António Areia, com seis golos, foi o melhor marcador do FC Porto e do encontro, enquanto Diego Simonet e Karl Wallinius estiveram em bom plano no conjunto francês, ambos com cinco remates certeiros.

A segunda mão está agendada para a próxima quarta-feira, em França.

Os azuis e brancos procuram chegar aos quartos de final da Champions pela primeira vez, depois de ter conseguido qualificar-se para os oitavos pelo terceiro ano consecutivo.

A defesa de Frandsen: