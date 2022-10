O sorteio da terceira eliminatória da Taça Europa feminina de andebol desta quinta-feira ditou obstáculos mais exigentes para Academia São Pedro do Sul e Madeira SAD do que Benfica e Alavarium.

A Academia São Pedro do Sul, que na sua estreia nas competições europeias eliminou as bósnias do HRK Grude, vai defrontar agora as turcas do Izmir BSB SK.

O Madeira SAD, que afastou na eliminatória anterior as italianas do Brixen Sudtirol, tem como adversário o IBV Vestmannaeyjar, da Islândia, clube que chegou aos quartos de final da última edição da prova.

Já o campeão nacional Benfica, que na segunda ronda eliminou as austríacas do UHC Stockerau, vai defrontar a formação bósnia do ZRK Borac.

O Alavarium, a última das quatro equipas portuguesas presentes na terceira eliminatória da Taça Europa, após bater a equipa luxemburguesa do HB Kaerjeng, vai defrontar o Eurobud JKS Jaroslaw, da Polónia.

Os encontros da primeira mão desta eliminatória estão agendados para os dias 3 e 4 de dezembro. Uma semana depois, a 10 e 11 de dezembro, realizam-se as partidas da segunda mão.