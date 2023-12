A eventual ausência do pivô do FC Porto Daymaro Salina no Campeonato da Europa de andebol de 2024 vai provocar dificuldades à seleção portuguesa, admitiu o selecionador Paulo Jorge Pereira.

Em entrevista à agência Lusa, o selecionador revelou que o experiente jogador, nascido em Cuba há 36 anos, está a contas com uma gastroenterite e falhou o estágio de preparação para a prova, que decorreu em Rio Maior.

«Neste momento, se não vier, é uma dificuldade, já que estamos a falar em ter dois pivôs jovens, que nunca vivenciaram estas competições, porque só o Frade está habilitado a jogar ao mais alto nível. Pode ser um constrangimento, mas temos de pensar que conseguiremos encontrar as soluções adequadas», disse.

Além de Salina, Paulo Jorge Pereira convocou os pivôs Luís Frade, do FC Barcelona, Fábio Silva, do Avanca, e Ricardo Brandão, dos espanhóis do Cangas.

«Tivemos de adaptar algumas coisas, até pela ausência do Salina. Também tenho aprendido, porque tem havido sempre surpresas ou outros fatores», vincou.

Além de Salina, igualmente o guarda-redes Diogo Rêma, também do FC Porto, falhou os treinos, por apresentar sintomas gripais, apesar de ter integrado o estágio.

Portugal estreia-se no Grupo F do Europeu a 11 de janeiro, frente à Grécia, antes de defrontar, dois dias depois, a República Checa. O confronto com a Dinamarca, tricampeã do mundo, fecha o grupo, a 15 de janeiro. Os dois primeiros lugares dão acesso à ‘main round’.

Portugal vai disputar pela oitava vez a fase final de um Europeu, a terceira consecutiva, depois de ter alcançado em 2020 a melhor classificação de sempre com o sexto lugar. Desde então, somou mais duas presenças em Mundiais e uma em Jogos Olímpicos.

E agora, para repetir em Paris, em 2024, a presença de Tóquio 2020, Paulo Jorge Pereira aponta o caminho: «Se passarmos à ‘main round’, fica aberta a porta do pré-olímpico. Depois, é ganhar mais um jogo ou outro, é ir vendo, o jogo mais importante é o jogo com a Grécia».

Portugal cumpre o estágio de preparação em Rio Maior até sábado, voltando a concentrar-se na terça-feira, para rumar à Alemanha, onde vai defrontar, em jogos particulares, a seleção germânica, em Flensburg, a 4 de janeiro, e em Kiel, dois dias depois.

O Europeu de andebol decorre entre 10 e 28 de janeiro de 2024.