Portugal defronta Cabo Verde esta sexta-feira, a partir das 14h30, no segundo jogo da equipa comandada por Paulo Jorge Pereira no Main Round.

O duelo realiza-se em Gotemburgo, na Suécia, na arena Scandinavum, que tem capacidade mínima de 12 mil espetadores.

Depois do empate ante o Brasil (28-28) no jogo anterior, Portugal está obrigado a vencer para pensar em apurar-se para os quartos de final da competição. Só se apuram os dois primeiros do grupo.

A seleção lusa defronta, no domingo, no seu último jogo no Main Round, a atual líder Suécia.

Esta sexta-feira, há ainda um Brasil-Hungria (17h00) e um Suécia-Islândia (19h30).

Na classificação, a Suécia lidera com seis pontos, seguida da Islândia (quatro), Portugal (três), Brasil (três), Hungria (dois) e Cabo Verde (zero).

Siga, ao minuto, o Cabo Verde-Portugal.