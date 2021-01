A França venceu na tarde desta sexta-feira a Islândia, por 28-26, ao passo que a Noruega derrotou a Argélia por 36-23, em jogos do grupo 3 - o de Portugal - da ronda principal do Mundial de andebol.

Com estes resultados, conhecidos depois do triunfo de Portugal sobre a Suíça (33-29) ao início da tarde, as decisões das duas nações apuradas para os quartos de final são adiadas para a última jornada, que se joga no domingo.

A França, que tem oito pontos, defronta Portugal (seis pontos) e a Noruega (seis pontos) enfrenta a já matematicamente afastada Islândia.

As contas do apuramento

Se Portugal vencer, garante desde logo o apuramento, mesmo que a Noruega vença a Islândia, o que dita uma igualdade de lusos, nórdicos e França com oito pontos.

Neste possível cenário de igualdade pontual a três, se a vitória de Portugal for até um máximo de seis golos, passa a equipa de Paulo Pereira e os gauleses, tal como, se Portugal vencer por sete marcando 33 ou mais golos.

Para passar a Noruega com Portugal é preciso que a equipa lusa vence por sete, marcando 32 ou menos golos, ou Portugal ganhar por oito ou mais.

De recordar que a França venceu os noruegueses por 28-24 e estes bateram Portugal por 29-28.

Resumindo: uma derrota de Portugal dita automaticamente a impossibilidade de passagem aos «quartos», mas uma vitória lusa dá-lhe o apuramento imediato colocando as outras duas seleções a fazer contas.

