O tenista sérvio Novak Djokovic, número um do ranking mundial, vai defrontar o italiano Jannik Sinner, o grego Stefanos Tsitsipas e o dinamarquês Holger Rune no Grupo Verde das ATP Finals, que decorrem de 12 e 19 de novembro, em Turim, Itália, ditou o sorteio realizado esta quinta-feira.

O sorteio ditou ainda que o espanhol Carlos Alcaraz, número dois mundial, vai enfrentar os russos Daniil Medvedev e Andrey Rublev e o alemão Alexander Zverev, no Grupo Vermelho.

Djokovic, atual campeão, pode desempatar com o suíço Roger Federer, para conseguir ficar com o maior número de títulos na história do torneio: ambos têm seis.

O sérvio, de 36 anos, é o favorito ao triunfo, depois de ter ganho o Masters 1000 de Paris no domingo, no que foi o seu sexto título do ano.

Já Alcaraz quer terminar a época em alta na sua primeira participação nas ATP Finals, depois de ter falhado a edição anterior devido a lesão e numa fase em que sofreu rápidas e inesperadas eliminações nos Masters 1000 de Xangai e Paris.

Dos participantes da edição deste ano, quatro já levantaram o troféu: além dos seis títulos de Djokovic, também Zverev, por duas vezes, Medvedev e Tsitsipas (uma cada) já conquistaram o título.