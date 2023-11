Mais uma posição de ‘pole’ para Max Verstappen, a décima primeira da temporada, mas esta bem se pode dizer que caiu dos céus.

A qualificação para o Grande Prémio de São Paulo, marcada para esta sexta-feira, por se tratar de um fim de semana com corrida sprint, foi afetada pelo temporal que se abateu na região do circuito de Interlagos. A chuva, que já tinha ameaçado em Q1 e Q2, apareceu, furiosa, nos primeiros minutos de Q3.

Os carros pararam nas boxes com oito minutos ainda pela frente, sendo mostrada a bandeira vermelha quando faltavam 4m20s para o fim da sessão. A direção de prova apressou-se a dizer que a mesma não seria retomada, por causa do alerta de mau tempo.

Verstappen tinha sido dos primeiros a sair para pista, que já estava bem diferente das sessões anteriores e foi o único a rodar abaixo de 1 minutos e onze, marcando 1m10.727s, o suficiente para segurar o primeiro lugar na grelha, apesar de ser seis décimos de segundo mais lento do que tinha feito em Q2.

O tricampeão do mundo admitiu que a equipa «não sabia o que ia acontecer, já que o tempo estava louco» e disse que tinha sentido o vento a mudar, ficando muito forte ainda em Q2.

Ao lado do neerlandês da Red Bull estará Charles Leclerc, da Ferrari, que volta a partir da linha da frente, depois de ter obtido a ‘pole’ nos Estados Unidos e no México. O monegasco afirmou que «o carro já estava impossível de guiar quando ainda não tinha começado a chover».

A Aston Martin colocou os seus dois pilotos na segunda fila da grelha, com Lance Stroll à frente de Fernando Alonso. O experiente espanhol brincou, via rádio, dizendo que «estava de noite» quando o tempo começou a mudar repentinamente.

Será, assim, uma grelha de partida muito ‘alternativa’ para a corrida de domingo. Os pilotos da Mercedes ocupam a terceira fila, estando Lewis Hamilton em quinto e George Russell em sexto.

Os dois pilotos da McLaren demoraram a sair para a pista em Q3 e saíram a perder, depois de Lando Norris ter sido o mais rápido em Q2. Ficou em sétimo, tendo o Ferrari de Carlos Sainz ao seu lado.

Sergio Pérez, que também demorou a sair, foi o nono e Oscar Piastri, que nem registou um tempo em Q3, depois de um ligeiro despiste, fecha o top 10 da grelha de partida.

O Grande Prémio de São Paulo corre-se este domingo às 17h00 portuguesas. A corrida sprint está marcada para sábado às 18h30.

Day turned to night at Interlagos before Max Verstappen was confirmed as pole sitter for Sunday's race #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/LlUE5V7LEw — Formula 1 (@F1) November 3, 2023