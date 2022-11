Integrado pela 15.ª vez consecutiva no calendário do campeonato do mundo de ralis (WRC), o Rally de Portugal irá disputar-se entre 11 e 14 de maio de 2023, anunciou esta sexta-feira a Automóvel Club de Portugal.

Presente ininterruptamente no Mundial desde 2008, apesar do cancelamento em 2020 devido à pandemia de covid-19, a 56.ª edição do Rali de Portugal vai ser a quinta etapa do campeonato de 2023, composto por 13 ralis, e vai abrir a fase de terra na Europa, depois da passagem pelo México, também em pisos de terra.

O presidente do Automóvel Club de Portugal, Carlos Barbosa, organizador da prova, afirmou que está orgulhoso por o Rally de Portugal continuar no calendário do Mundial em 2023.

«Acima de tudo, é o reconhecimento da qualidade da nossa organização e da paixão dos portugueses pelo desporto automóvel e pelos ralis em Portugal, que este ano se traduziu num impacto de 153 milhões de euros para a economia nacional. Mais ainda quando este calendário reforça o destaque de Portugal nos ralis disputados na Europa», afirmou, citado em comunicado.

O calendário arranca com o Rally de Monte Carlo, entre 19 e 22 de janeiro, seguindo-se provas na Suécia, México e Croácia, e termina no Rali do Japão, entre 16 e 19 de novembro.