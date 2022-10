O Benfica sofreu nesta terça-feira a primeira derrota no Grupo F da Liga dos Campeões de basquetebol, na receção à ainda invicta equipa do Manresa, por 97-78, números que traduzem a superioridade dos espanhóis.

O extremo cabo-verdiano Ivan Almeida foi o maior destaque nas águias, com 18 pontos, seguido do norte-americano James Ellisor, com 15, mas, do outro lado, o senegalês Brancou Badio esteve imparável com 22 pontos, sendo secundado pelo argentino Juampi Vaulet (19) e o norte-americano Jerrick Harding (17).

O Manresa soma assim seis pontos e assume agora a liderança isolada do grupo, com o Benfica a manter a segunda posição, com cinco, enquanto os letões do VEF Riga têm quatro, fruto do triunfo nesta terça-feira diante os franceses do Limoges, último classificado, com três.