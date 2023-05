O Benfica arrancou o play-off de apuramento do campeão nacional de basquetebol com uma vitória contundente sobre o Póvoa por 97-46.

Ao intervalo, os encarnados venciam por 44-28 e o desnível acentuou-se ainda mais no terceiro e quarto períodos, com a equipa de Norberto Alves a levar a melhor por uma diferença de 51 pontos.

Os quartos de final do play-off são à melhor de três jogos e no próximo jogo, fora a 13 de maio, o Benfica pode fechar a eliminatória e seguir para as «meias».