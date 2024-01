Draymond Green revelou que pensou retirar-se da NBA. No seu podcast, o jogador dos Golden State Warriors afirmou que não gostou das declarações de Kevin Durant, que disse que Green precisava de ajuda, mas assumiu também que errou no lance com Rudy Gobert, que lhe valeu uma suspensão da liga norte-americana de basquetebol.

«Eu errei. Assumo a culpa e peço desculpa. No lance com o Rudy Gobert, eu errei. Fui longe demais. Sou um jogador que joga no limite, que pisa essa linha, mas não tenho problema nenhum em dizer que cruzei essa linha. Por isso, peço desculpa.»

Green pediu ainda desculpa à família, aos amigos e aos Golden State Warriors.

«Joe Lacob compremeteu-se comigo no verão passado para os próximos anos e a conversas que tivemos até aí…falharam redondamente. Peço desculpa por isso. Steph, Klay, Steve, Bob…Nós estivemos lá desde o início, desde que vocês conhecem os Warriors e eu falhei miseravelmente com eles.»

O camisola 23 da equipa da Califórnia revelou ainda que teve uma conversa forte com Steve Kerr.

«Sentámo-nos no quintal. Ele chorou, eu chorei. Nós estamos unidos porque vimos tudo. Vimos o melhor do melhor e o pior do pior. Ele disse que queria que acabasse com isto da melhor forma, que terminássemos isto da melhor forma. E que naquele momento, eu não estava a fazer isso. Por isso, ela queria que eu fosse capaz de fazer isso, que nós fossemos capazes de fazer isso.»

Green explicou aos amigos que precisava de terapia, mas que não estava pronto para fazê-la. O jogador dos Warriors agradeceu a Curry, LeBron James e Chris Paul pela ajuda e está convencido que a sua atitude vai mudar.

«As manchas de um leopardo não se mudam assim, mas eu sei que há coisas que posso esquecer. As brincadeiras posso deixar para trás. E tudo bem. Isso não vai mudar o Draymond que o mundo conheceu. Isso não vai mudar a maneira como jogo basquetebol.»