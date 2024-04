No basquetebol, Bronny James, filho de LeBron James, declarou-se ao draft da NBA de 2024.

O jogador, de 19 anos, anunciou ainda que entrou no portal de transferências da liga de basquetebol universitário norte-americano e vai por isso tentar mudar de Universidade enquanto treina com as equipas da NBA.

Desta forma, Bronny pode depois voltar à NCAA, caso decida, mais tarde, não entrar no draft da melhor liga de basquetebol do mundo.

O filho da estrela dos Los Angeles Lakers era considerado uma grande promessa durante o secundário, mas em julho do ano passado sofreu uma paragem cardíaca durante um treino e acabou por não ter o rendimento esperado na primeira temporada na faculdade.

Bronny James assinou médias de de 4,8 pontos, 2,8 ressaltos e 2,1 assistências em 19 minutos por jogo.