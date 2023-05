Os Golden State Warriors e os New York Knicks venceram na madrugada desta quinta-feira (noite de quarta-feira nos Estados Unidos) o jogo cinco das meias-finais de Conferência e seguem na luta por um lugar nas finais, frente a Los Angeles Lakers e Miami Heat, respetivamente.

Warriors e Knicks estavam em desvantagem de 3-1 e proibidos de perder o jogo cinco, mas evitaram mesmo a eliminação, reduziram ambos para 3-2 e ainda podem sonhar com o apuramento para as finais de Conferência.

A Oeste, os Warriors venceram por 121-106 na receção aos Lakers, num jogo em que Stephen Curry foi o melhor marcador, com 27 pontos, além de três ressaltos e oito assistências. Andrew Wiggins também se destacou no triunfo dos Warriors, com 25 pontos, sete ressaltos e cinco assistências. LeBron James pontuou 25 para os Lakers, juntando nove ressaltos e três assistências.

O resumo do Warriors-Lakers:

Já a Este, os Knicks bateram os Heat por 112-103, num jogo em que se destacou Jalen Brunson, com 38 pontos, nove ressaltos e sete assistências. RJ Barrett (26-7-2) e Julius Randle (24-5-5) também se evidenciaram nos Knicks. Jimmy Butler foi o melhor nos Heat, com 19 pontos.

O resumo do Knicks-Heat: