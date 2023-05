Os Denver Nuggets e os Philadelphia 76ers venceram, na madrugada desta quarta-feira (noite de terça-feira nos Estados Unidos), os Phoenix Suns e os Boston Celtics, respetivamente, ficando ambos a uma vitória das finais de Conferência na NBA.

A Oeste, os Nuggets venceram por 118-102 na receção aos Suns. A Este, os Sixers foram triunfar a casa dos Celtics, por 115-103.

Nikola Jokic foi decisivo para o triunfo dos Nuggets, com um triplo-duplo, de 29 pontos, 13 ressaltos e 12 assistências. Do lado dos Suns, estiveram em destaque Devin Booker e Kevin Durant, com 28 e 26 pontos, respetivamente.

Os Sixers tiveram em Joel Embiid e Tyrese Maxey os destaques do triunfo, com ambos a rubricarem 33 e 30 pontos, respetivamente. Ambos tiveram, ainda, sete ressaltos e três assistências cada. Do lado dos Celtics, a exibição de Jayson Tatum, com 36 pontos, dez ressaltos e cinco assistências, não chegou para vencer.

Nuggets e Sixers estão, assim, a uma vitória cada da final das respetivas conferências.