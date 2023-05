Os Miami Heat e os Los Angeles Lakers venceram na madrugada desta terça-feira os New York Knicks e os Golden State Warriors, respetivamente, no jogo quatro das meias-finais de Conferência na liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Em Miami, os Heat venceram por 109-101, com Jimmy Butler a ser o melhor da equipa da casa, com 27 pontos, além de seis ressaltos e dez assistências. Bam Adebayo também foi preponderante, com 23 pontos e o jogador com mais ressaltos (13), além de duas assistências. Jalen Brunson, com 32 pontos e 11 assistências, além de quatro ressaltos, foi o melhor marcador dos Knicks e de todo o jogo, mas não deu para evitar a derrota.

Os Heat ficam assim a apenas uma vitória da final da Conferência Este, com o 3-1 na série.

O mesmo 3-1 na série, nas meias-finais da Conferência Oeste, conseguiram os Los Angeles Lakers frente aos Golden State Warriors, com um triunfo por 104-101. Stephen Curry fez um triplo-duplo, com 31 pontos, dez ressaltos e 14 assistências, mas não foi suficiente para os Warriors. LeBron James (27 pontos, nove ressaltos e seis assistências) e Anthony Davis (23-15-2) evidenciaram-se nos Lakers.