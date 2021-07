Os Milwaukee Bucks venceram os Phoenix Suns fora (119-123) na madrugada deste sábado, estando a um triunfo do seu segundo título na história da liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Em Phoenix, os Bucks completaram uma das maiores reviravoltas numa final da NBA, dando seguimento aos triunfos nos jogos 3 e 4, depois de terem perdido os dois jogos iniciais.

Ao intervalo, os Bucks venciam por 64-61, num jogo em que Devin Booker foi o melhor, com 40 pontos, mas forçou muitos lançamentos e, na jogada decisiva, acabou por falhar e perder a bola para Holiday.

Do lado dos Bucks, Giannis Antetokounmpo esteve em destaque, com 32 pontos, nove ressaltos e seis assistências, apesar de ter falhado sete lances livres em 11 tentativas. Khris Middleton, com 29 pontos, sete ressaltos e cinco assistências, também se evidenciou, assim como Holiday, com um duplo-duplo de 27 pontos e 13 assistências, além de quatro ressaltos.

O jogo 6 da final, que pode dar o título aos Bucks, joga-se em Milwaukee, na terça-feira. Caso os Suns vençam, forçam a ‘negra’, o jogo sete, em sua casa, na quinta-feira.