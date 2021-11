Os Phoenix Suns prolongaram a sequência vitoriosa na liga norte-americana de basquetebol (NBA) ao alcançarem, esta madrugada, o 13.º triunfo consecutivo na prova, na deslocação aos San Antonio Spurs (111-115).

Devin Booker, com 23 pontos, foi o melhor marcador do jogo, tendo também Deandre Ayton estado em destaque, com um duplo-duplo de 21 pontos e 14 ressaltos. Cameron Payne também teve um contributo importante para os Suns, com 20 pontos.

Depois de um início menos positivo, com três derrotas nos quatro primeiros jogos, os Suns embalaram e só estão atrás dos Golden State Warriors na conferência Oeste, com menos uma vitória e mais uma derrota. A última data já de 28 de outubro.

Entre os outros jogos, nota para os Nets, que aproveitaram a derrota dos Bulls para se isolarem na liderança da conferência Este.

Resultados da última noite:

Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets, 112-117

Washington Wizards-Charlotte Hornets, 103-109

Atlanta Hawks-Oklahoma City Thunder, 113-101

Boston Celtics-Houston Rockets, 108-90

Chicago Bulls-Indiana Pacers, 77-109

Milwaukee Bucks-Orlando Magic, 123-92

New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves, 96-110

San Antonio Spurs-Phoenix Suns, 111-115

Utah Jazz-Memphis Grizzlies, 118-119

Sacramento Kings-Philadelphia 76ers, 94-102