Steven Adams joga na NBA desde 2013, mas nunca havia marcado um triplo... Não tinha até esta quinta-feira. No jogo dos Oklahoma City Thunder frente aos New Orleans Pelicans, marcou o primeiro, e de que maneira.

Mesmo em cima do final do segundo período, Adams lançou desde antes do meio campo, com uma só mão e os pés no chão, num momento que promete correr o mundo.

Veja aqui: