O Benfica é bicampeão nacional feminino de andebol. O título foi garantido este sábado, com a vitória na visita ao Colégio de Gaia, por 52-31, em jogo da 21.ª e penúltima jornada.

Ao intervalo, a equipa encarnada, comandada por João Florêncio, já vencia por 26-12.

Com o triunfo deste sábado, a equipa do Benfica chega aos 62 pontos, resultado de 20 vitórias e um empate. Tem mais cinco pontos do que o Madeira SAD, que tem 57 e menos um jogo disputado.