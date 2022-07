O ponta francês Arnaud Bingo é reforço da equipa de andebol do Benfica para 2022/23, confirmou este domingo o clube encarnado.

Bingo, que em 2021/22 jogou nos franceses do Tremblay HB, volta a Portugal aos 34 anos, depois de ter jogado três temporadas no Sporting, de 2018 a 2021.

No seu currículo, Bingo, campeão do mundo por França em 2011, conta também com um título europeu na Liga dos Campeões em 2018 e também uma Supertaça francesa.