Carlos Alcaraz venceu o Masters 1000 de Miami e fez história ao tornar-se no tenista mais novo de sempre a vencer o torneio da Flórida, a um mês de completar 19 anos.

O espanhol, considerado por muitos como a «next big thing» do ténis mundial derrotou na final o norueguês e top-10 Casper Ruud por 7-5 e 6-4.

Alcaraz, que entrou em Miami como número 16 do ATP World Tour, aparecerá nesta segunda-feira às portas dos dez melhores do planeta: será 11.º no ranking.

Este é o terceiro título ATP de Carlos Alcaraz, segundo em 2022 depois da vitória no ATP 500 do Rio de Janeiro.