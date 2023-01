O FC Porto anunciou, esta sexta-feira, a instauração de um inquérito «para apuramento dos factos e da identidade dos presumíveis autores» dos alegados insultos ao hoquista do Benfica, o argentino Carlos Nicolía, durante o clássico de quarta-feira no Dragão Arena, para a 13.ª jornada do nacional de hóquei em patins.

O jogador do Benfica recorreu às redes sociais, após a derrota por 3-0 ante o FC Porto, para relatar insultos ouvidos das bancadas, alegando que foi chamado de «assassino», em alusão à morte da sua mulher, vítima de doença prolongada, antes da vinda para Portugal.

A situação com Nicolía, de 36 anos e atleta do Benfica desde 2014, motivou, na quinta-feira, a abertura de um inquérito por parte da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD). O Benfica também mostrou solidariedade para com o atleta, numa nota oficial.

Em comunicado, a direção do FC Porto sublinha ainda o repúdio a «todas as agressões verbais que, infelizmente, acontecem nos variados palcos desportivos de todo o país», manifestando «o seu empenho na erradicação destes fenómenos do desporto português em particular e da sociedade em geral».