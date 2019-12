O FC Porto criticou a Federação de Andebol de Portugal por ter indicado o Sporting como equipa do ano aos prémios da Confederação do Desporto de Portugal.

Apesar de a formação portista, que tem oito internacionais portugueses, se ter sagrado campeã nacional, vencido a Taça de Portugal e a Supertaça e chegado às meias-finais da Taça EHF em 2018/19, a FAP indicou o Sporting como equipa que mais se notabilizou em 2019.

«Esta decisão da Federação de Andebol de Portugal é um absoluto desrespeito pelo FC Porto e pelos seus atletas, que não servem para ser justamente indicados como integrantes da melhor equipa portuguesa, mas servem para jogarem pela seleção nacional», escreve em comunicado o FC Porto.

De referir que o Maisfutebol entrou em contacto com a Federação para solicitar um esclarecimento sobre o critério utilizado para a escolha, não tendo até ao momento obtido qualquer resposta.

--

Comunicado do FC Porto:

A Federação de Andebol de Portugal decidiu indicar à Confederação do Desporto de Portugal o Sporting como a equipa que mais se notabilizou na época 18/19, esquecendo os feitos nacionais e internacionais da nossa equipa, que se sagrou campeã nacional, venceu a Taça de Portugal, a Supertaça e chegou à final four da Taça EHF.



Esta decisão da Federação de Andebol de Portugal é um absoluto desrespeito pelo FC Porto e pelos seus atletas, que não servem para ser justamente indicados como integrantes da melhor equipa portuguesa, mas servem para jogarem pela seleção nacional.



O ridículo desta situação é que em competição direta o FC Porto bateu o Sporting de forma clara no campeonato, que venceu com confortável vantagem, e eliminou-o da Taça de Portugal.



Infelizmente, esta decisão da Federação de Andebol de Portugal está em linha com outras tomadas nos últimos anos e em sintonia com a vergonhosa miopia aquando do escândalo Cashball.