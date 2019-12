Alfredo Quintana (FC Porto), Humberto Gomes (ABC) e Gustavo Capdeville (Benfica) são os guarda-redes que integram a convocatória final de 20 jogadoes que vão representar Portugal na fase final do Euro 2020.

Os três guardiões são as primeiras escolhas dos selecionador Paulo Pereira a serem conhecidas, numa divulgação que será feita ao longo de vários dias, com base nas posições dos atletas, faltando ainda anunciar pontas e laterais (esquerdos e direito), centrais e pivôs.

Hugo Figueira, dos luxemburgueses do HB Esch, foi o único guarda-redes a cair de um grupo inicial de 28 pré-convocados. Refira-se, no entanto, que da lista final de 20 eleitos apenas 18 viajam para Throndheim, cidade norueguesa que será a anfitriã do Grupo D do Euro2020, do qual faz parte Portugal

A Seleção Nacional estreia-se no Europeu a 10 de janeiro diante de França, defrontando depois Bósnia (12) e a Noruega, a 14 de janeiro.