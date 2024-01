O tenista russo Daniil Medvedev venceu o alemão Alexander Zverev e garantiu, esta sexta-feira, o apuramento para a final do Open da Austrália em ténis, na qual vai disputar o título com o italiano Jannik Sinner, carrasco do atual campeão e n.º 1 do mundo Novak Djokovic.

Medvedev (3.º do ranking ATP) esteve em desvantagem de dois sets, mas conseguiu virar o encontro, com uma reviravolta igual à que conseguiu na segunda ronda do torneio, ante Emil Ruusuvuori.

O russo de 27 anos, que tinha eliminado o português Nuno Borges nos oitavos de final, bateu Zverev (6.º do ranking ATP) pelos parciais de 5-7, 3-6, 7-6 (7-4), 7-6 (7-5) e 6-3, em quatro horas e 20 minutos.

Zverev parecia bem encaminhado para a final, mas Medvedev levou a melhor no tie-break do terceiro set para reduzir para 2-1 em sets, repetiu a dose no quarto set e, no quinto set, quebrou o serviço do alemão para fazer o 3-2, no momento que se revelaria decisivo para desequilibrar as contas a seu favor. O russo fechou mesmo o triunfo ao quebrar novamente o serviço de Zverev no derradeiro set.

Na final de domingo, Medvedev defronta Sinner, que já encontrou por nove vezes no circuito ATP. O russo tem vantagem no histórico, com seis vitórias, para três do italiano. Porém, foi precisamente nos últimos três encontros contra Medvedev que Sinner levou a melhor, todos em 2023.

Se para Sinner é a primeira final de um torneio do Grand Slam, Medvedev chega à sua terceira final no Open da Austrália, prova na qual vai tentar o seu primeiro título, após as finais perdidas em 2021 e 2022.