Novak Djokovic foi eliminado nas meias-finais do Open da Austrália, colocando ponto final no ciclo de 33 vitórias em Melbourne Park. Após a derrota diante do italiano Jannik Sinner, em quatro sets, o sérvio reconheceu ter ficado surpreendido com o nível que apresentou no court durante três horas e 26 minutos.

«Fiquei, de certa forma, chocado com o meu nível, num mau sentido. Não houve grande coisa que tivesse feito corretamente nos dois primeiros sets. Acho que este é um dos piores jogos de Grand Slam que já joguei. Pelo menos do que eu me lembro», afirmou, em conferência de imprensa.

«Não é uma sensação muito agradável jogar desta forma. Mas, ao mesmo tempo, dou-lhe mérito por fazer tudo melhor do que eu, em todos os aspetos do jogo», acrescentou.

Derrotado pela primeira vez nas meias-finais do Open da Austrália, o número um do mundo admitiu que não está no melhor momento.

«Para ser honesto, durante todo o torneio não joguei perto do meu melhor. Na maioria das partidas não joguei à altura, não da forma que jogo normalmente aqui na Austrália», reconheceu.

«De certa forma [o meu nível hoje] surpreendeu-me, porque pensei que não seria tão mau nos dois primeiros sets. Mas, por outro lado, não me senti realmente em campo durante este torneio. Pode-se dizer que as meias-finais são um ótimo resultado, mas espero sempre o melhor de mim», rematou.