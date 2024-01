O italiano Jannik Sinner surpreendeu ao eliminar o sérvio Novak Djokovic, número um do mundo, em quatro sets, nas meias-finais do Open da Austrália.

No Rod Laver Arena, Sinner venceu os dois primeiros parciais por 1-6 e 2-6, Djokovic ainda respondeu ao vencer o terceiro set por 7-6 (8-6), mas não evitou o fim de um ciclo de mais de 30 vitórias consecutivas em Melbourne Park, ao perder o quarto parcial por 3-6.

O italiano de 22 anos venceu em três horas e 22 minutos. De resto, na reta final da última temporada, Sinner já tinha derrotado Nole em duas ocasiões.

Djokovic falha a defesa do título, bem como a 11.ª vitória no primeiro major da temporada, algo que lhe teria permitido igualar o recorde de Margaret Court.

Na final, agendada para domingo, Sinner vai defrontar o vencedor do encontro entre o russo Daniil Medvedev e o alemão Alexander Zverev.

Sinner acaba com registo histórico

Com a derrota desta sexta-feira, Djokovic viu acabar uma sequência de 33 vitórias no Open da Austrália. Esta durava há 2.195 dias.

Mais do que isso, Djokovic nunca tinha perdido numa meia-final ou final do Open da Austrália, fases do torneio em que tinha um registo de 20 vitórias no mesmo número de jogos. O mesmo que dizer que, sempre que tinha chegado às meias-finais, Djokovic tinha sido campeão.