Antigo basquetebolista do Galitos, Ryan Preston faleceu na terça-feira aos 24 anos. Foi o próprio clube português a confirmar a morte do poste norte-americano.

«É com grande tristeza, que comunicamos a morte de Ryan Preston, nosso amigo e ex-jogador. As nossas preces para com a sua família e amigos, neste momento de comoção. Que Descanse em Paz!», lê-se, na nota publicada.

Atualmente, Preston representava o Issa Town, do Bahrain. Em 2019/20, fez 24 jogos pelo Galitos, com uma médias de 12,1 pontos por partida.