O basquetebolista luso-ucraniano Vladyslav Voytso vai continuar no FC Porto em 2022/23. O clube azul e branco confirmou, este domingo, a renovação de contrato com o atleta, tal como com Francisco Amarante.

Voytso, extremo de 23 anos, está no FC Porto há oito anos e leva uma conquista na Supertaça, outra na Taça de Portugal e outra na Taça Hugo dos Santos.

Internacional pela seleção portuguesa por 15 vezes, Voytso já colocou a braçadeira de capitão durante alguns meses na época passada, na qual fez 44 jogos pelo FC Porto.