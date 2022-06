Não passa desta quarta-feira. FC Porto e Benfica disputam, a partir das 20 horas, no Dragão Arena, na cidade do Porto, o quinto e decisivo jogo da final do campeonato nacional de hóquei em patins 2021/22.

A final está empatada nesta altura, com duas vitórias para cada lado, tendo prevalecido o fator casa. O FC Porto venceu os jogos um e três no seu pavilhão, por 5-0 e por 9-6, respetivamente. As águias superaram os azuis e brancos na Luz, por 3-0 no jogo dois e por 5-3 no jogo quatro.

Do lado do Benfica, o argentino Carlos Nicolía é a grande baixa para este encontro, depois da expulsão no jogo de sábado.

O vencedor do campeonato sucede ao Sporting, campeão em 2021.

Ambos os clubes têm 23 títulos nacionais no campeonato. Quem vencer torna-se o recordista absoluto.

Siga, ao minuto, tudo sobre o FC Porto-Benfica.