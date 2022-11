O Benfica vai passar a noite na liderança do campeonato nacional de futsal, depois da goleada desta sexta-feira, na receção ao Quinta dos Lombos (7-1).

Rocha (2m gp e 29m), Gonçalo Sobral (18m), Silvestre Ferreira (21m e 39m), Jacaré (37m) e Léo Gugiel (38) marcaram os golos encarnados, enquanto Telmo (34m) fez o tento dos visitantes.

Com este triunfo, o Benfica sobe ao primeiro lugar, ao fim de seis jogos, com 14 pontos. As águias estão, à condição, à frente do Sporting, que tem menos um ponto e outro jogo por disputar. Já o Quinta dos Lombos, é sexto com nove pontos.