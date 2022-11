Sortes distintas para as equipas portuguesas na ronda de elite da Liga dos Campeões de futsal.

Em cerimónia que decorreu esta quinta-feira na sede da UEFA, em Nyon, Suíça, ficaram definidos os locais e os quatro grupos da Ronda de Elite, fase a disputar entre 22 e 27 de novembro, com os vencedores de cada grupo a apurarem-se para a fase final.

O Sporting, vice-campeão europeu em título e campeão em 2018/19 e 2020/21, enfrenta no grupo A os estreantes Città di Eboli, de Itália, e Loznica-Grad 2018, da Sérvia, bem como os ucranianos do Uragan lvano-Frankivsk.

Já o Benfica, campeão europeu em 2009/10 e na última época terceiros classificados na fase final, terão pelo caminho os anfitriões do Kairat Almaty, juntamente com os checos do Chrudim e os malteses do Luxol St. Andrews, no grupo C.

A fase final da Liga dos Campeões decorrerá entre 4 e 6 de maio de 2023.

Resultado do sorteio

Grupo A: Città di Eboli (Ita), Sporting CP (Por), Loznica-Grad 2018 (Ser) e Uragan lvano-Frankivsk (Ucr).

Grupo B: Mallorca Palma Futsal (Esp), Piast Gliwice (Pol), Dobovec (Slo) e Novo Vrijeme Makarska (Cro).

Grupo C: Kairat Almaty (Caz), Chrudim (Che), Luxol St. Andrews (Mlt) e Benfica (POR).

Grupo D: Futsal Pula (Cro), United Galati (Rom), Sporting Anderlecht Futsal (Bel) e FC Barcelona (Esp).