Depois do triunfo do Sporting na véspera, o Benfica recuperou a liderança do campeonato nacional de futsal este domingo, ao vencer os Leões de Porto Salvo, por 2-1, em jogo da 12.ª jornada.

A jogarem em casa, os encarnados ficaram a perder aos 10 minutos, após o golo de Djaelson. A resposta das águias surgiu já aos 19 minutos, por Arthur, e o resultado final ficou definido aos 34, graças a autogolo de Djaelson.

O Benfica lidera o campeonato com 32 pontos, mais três do que o segundo classificado, Sporting. Na próxima jornada, precisamente, há dérbi em casa dos verdes e brancos.

Os Leões de Porto Salvo, por sua vez, são oitavos, com 16 pontos.