Mário Silva entrou com o pé direito no cargo de treinador de futsal do Benfica, fruto do triunfo frente ao Caxinas, por 6-2, este sábado, em jogo da 19.ª jornada da primeira fase do campeonato.

Em Vila do Conde, Afonso Jesus (4m), Jacaré (10m), Chishkala (13m), Rocha (15m), Diego Nunes (27m) e Arthur (40m) apontaram os golos dos encarnados, enquanto Raúl Moreira (15m) e Rúben Teixeira (18m), marcaram para os anfitriões.

O Benfica mantém-se na terceira posição, com 44 pontos, menos três do que Sporting e Sporting de Braga. Os bracarenses venceram o Candoso este sábado, mas os leões só entram em ação no domingo, na visita ao Portimonense.

Os resultados da 19.ª jornada:

Sexta-feira

Fundão – Elétrico, 6-5

Sábado

Sporting de Braga – Candoso, 7-3

Caxinas – Benfica, 2-6

Leões de Porto Salvo – Ferreira do Zêzere, 5-1

Quinta dos Lombos – Futsal Azeméis, 5-3