A seleção portuguesa de futsal voltou a perder, esta quarta-feira, sete anos e dois meses depois. Após exatamente 2636 dias, Portugal deixou de estar invicto. A derrota surgiu frente à Geórgia (2-1), na última jornada do Grupo E de apuramento para o Mundial 2024.

A última derrota de Portugal tinha acontecido no dia 1 de outubro de 2016, frente ao Irão, na disputa pelo terceiro e quarto lugar do Mundial de 2016. No tempo regulamentar a partida terminou 2-2, mas foi nas grandes penalidades que os iranianos levaram a melhor e venceram por 4-3. Nas meias-finais, a seleção lusa já tinha sido derrotada pela Argentina por 5-2, seleção essa que acabou por ser campeã.

Relativamente a esta partida, Portugal até começou a vencer, em Tbilissi, com golo de Neves, aos 22 minutos, mas o empate surgiu aos 33 por Chimba. O golo que deu o triunfo à Geórgia foi marcado por Ghavtadze, aos 39 minutos.

Apesar da derrota, Portugal já tem a presença assegurada no Mundial 2024, que se vai realizar no Uzbequistão, depois de ter vencido o Grupo E, com 15 pontos.