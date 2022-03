O Sporting anunciou nesta quarta-feira a contratação de Esteban Guerrero, internacional espanhol que reforça a equipa de futsal dos leões, depois de ter rescindido com os russos do KPRF Moscovo, devido ao estalar da guerra com a Ucrânia.

O ala/pivô que foi eleito recentemente o oitavo melhor jogador do mundo tem 27 anos e trocou a capital russa por Lisboa ao abrigo do acordo entre a UEFA e a FIFA que permitem a rescisão unilateral de jogadores estrangeiros a alinhar na Rússia.

«Quando tive a oportunidade de sair da Rússia, recebi propostas de Espanha, mas surgiu o Sporting e não tive qualquer dúvida. É um clube que está a fazer as coisas muito bem, não só agora, mas já há algum tempo e esse trabalho está a dar os seus frutos. É uma equipa onde queria jogar e não podia dizer que não», disse o jogador, citado no site do Sporting.