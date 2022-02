O Benfica venceu esta quarta-feira na receção ao Valongo, por 5-3, em jogo atrasado da 16.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.

Para os encarnados, marcaram Pablo Álvarez (8m, 9m e 9m), Carlos Nicolía (30m) e Diogo Rafael (38m). Miguel Vieira (34m), Diogo Abreu (46m) e Facunde Bridge (50m) fizeram os golos da formação visitante.

Com este resultado, o Benfica segue na quinta posição da tabela classificativa, com 37 pontos, ao passo que o Valongo é sexto, com 30 pontos.