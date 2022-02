A Comissão técnica de hóquei em patins da World Skate Europe (WSE) atribuiu o terceiro lugar em igualdade no Europeu de hóquei em patins a Portugal e Itália, depois de as duas seleções não disputaram o jogo de decisão, devido a casos positivos de covid-19.

Esta terça-feira, o organismo tornou pública a decisão tomada a 25 de janeiro, que atribui o terceiro posto ‘ex aequo’ aos dois países.

«Tendo em conta a indefinição na classificação final do Campeonato Europeu masculino de 2021, em reunião realizada em 25 de janeiro de 2022, a Comissão técnica de hóquei em patins da ‘World Skate Europe’ decidiu atribuir o terceiro lugar ‘ex aequo’ às duas equipas nacionais, pelo que as medalhas do terceiro lugar serão enviadas a cada Federação», pode ler-se na nota.

Recorde-se que João Rodrigues e Henrique Magalhães testaram positivo ao início da tarde de sábado de 20 de novembro, dia dos últimos jogos do Europeu e, mais tarde, foi Hélder Nunes a ficar também infetado.

Espanha sagrou-se campeã da competição, ao bater a França na final, após prolongamento (2-1).