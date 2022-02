O FC Porto goleou o Parede por 6-0, este sábado, na 19.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.

Os golos dos dragões, que jogaram em casa, foram apontados por Ezequiel Mena, Reinaldo García, Xavi Barroso e Carlo di Benedetto (três).

Com este triunfo, os portistas seguem na liderança, com mais sete pontos do que o Óquei de Barcelos e oito face ao Sporting. Barcelenses e leões defrontam-se este domingo.

O Benfica também venceu nesta jornada, por 3-1, na deslocação ao terreno do Sporting de Tomar.

Pedro Martins adiantou a turma da casa, mas Carlos Nicolía apontou três golos e garantiu o triunfo encarnado.

As águias estão no quatro lugar, com 40 pontos, mas têm menos um jogo do que o FC Porto.