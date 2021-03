O Sporting venceu esta quarta-feira frente ao HC Turquel, por 4-2, em jogo em atraso da 18.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.

Vasco Luís deu vantagem ao conjunto visitante no primeiro tempo, mas na etapa complementar os leões reagiram em força: Ferran Font bisou em poucos instantes, Alessandro Verona fez o 3-1 e Alvarinho fez o quarto, já depois de o Turquel ter reduzido, com o bis de Vasco Luís.

Com este resultado, o Sporting segue no terceiro lugar da tabela classificativa, a sete pontos do líder FC Porto, mas menos um jogo. Já o HC Turquel é 12.º, com 18 pontos.

Foto de capa: Sporting.