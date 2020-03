Depois da NBA, a NHL (National Hockey League), a liga norte-americana de hóquei no gelo, também decidiu suspender o campeonato, depois de consultar um grupo de especialistas médicos. Uma decisão que entra desde já em vigor e suspende, inclusive, os jogos que estavam previstos para a próxima madrugada.

«Face aos recentes desenvolvimentos no que diz respeito ao coronavírus, depois de termos consultado especialistas médicos e de ouvirmos o Conselho dos Governadores, a National Hockey League anuncia a suspensão da temporada 2019/20, começando desde já com os jogos desta noite», lê-se no comunicado da NHL.

A liga diz ainda que vai continuar a monitorizar a situação e aconselhar os jogadores e todos os membros da NHL a tomarem as devidas precauções, incluindo períodos de quarentena, caso seja necessário.

A NHL diz ainda que tem como objetivo regressar à competição assim que for «possível e prudente».