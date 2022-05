O Sporting ganhou este domingo vantagem na meia-final do play-off ante o Benfica do campeonato nacional de hóquei em patins, ao vencer o primeiro jogo, nos penáltis, depois de um empate a duas bolas no tempo regulamentar.

Os encarnados adiantaram-se no marcador aos quatro minutos, por Pablo Alvarez, mas Ferran Font empatou oito minutos depois.

Volvidos apenas dois minutos, Nicolía recolocou as águias em vantagem, mas na segunda parte, aos 48 minutos, Ferrant Font bisou para o 2-2.

Nos penáltis, os leões foram mais fortes e superiorizaram-se por 2-1.

O segundo jogo desta meia-final está agendado para dia quatro de junho.