O ciclista português João Almeida (UAE Team Emirates) admitiu esta segunda-feira que a primeira semana da Volta a Espanha, a Vuelta, foi «muito difícil», mas mostrou determinação em manter-se entre os melhores da competição.

«Tem sido uma Vuelta muito difícil. No papel, a primeira semana não seria assim tão difícil, mas na prática foi. Ontem [domingo], tivemos “abanicos”, a meteorologia tem estado contra nós e a corrida foi muito endurecida», afirmou João Almeida, durante uma conferência de imprensa realizada no primeiro dia de descanso da prova.

Ao fim de nove etapas, João Almeida ocupa o 10.º lugar na classificação geral, com 02:55 minutos de diferença para o líder da geral, o norte-americano Sepp Kuss (Jumbo-Visma), que leva a camisola vermelha e lidera um trio da Jumbo-Visma, equipa que com o esloveno Primoz Roglic em 6.º lugar e o dinamarquês Jonas Vingegaard, vencedor da última Volta a França, em 7.º.

João Almeida destacou ainda que todos os candidatos, incluindo o seu colega de equipa espanhol Juan Ayuso, 9.º a 02:43 minutos, estão «muito fortes» e referiu, pessoalmente, que se sente «melhor do que esperava».

«Esperava encontrar um Vingegaard mais forte, mesmo que ele continue muito forte. Embora não pareça o mesmo do Tour, é sempre muito forte e vai lutar pela vitória até ao fim», considerou, comentando também sobre o mau tempo que já afetou várias etapas, tornando a corrida «muito difícil», especialmente nas estradas espanholas. Para o que aí vem, reconheceu que a segunda semana da competição será «bastante dura», mas disse sentir-se «bem fisicamente» para o desafio.

«Sempre que tiver oportunidade, vou tentar atacar, para ganhar algum tempo. No domingo foi o que fiz e mesmo que não tenha ganho muito tempo, grão a grão enche a galinha o papo», acrescentou, entendendo que estar entre os candidatos já é um grande feito.

«Temos ultrapassado esses problemas, encontro-me bastante bem e espero continuar. As minhas expectativas para o resto da Vuelta serão as mesmas. Estão aqui muitos candidatos e estar perto deles já diz muito», afirmou, antes de um contrarrelógio na terça-feira, que antevê «muito rápido» e no qual não quer ficar «muito longe dos melhores».

A 10.ª etapa tem 25,8 quilómetros, com início e fim em Valladolid.